Arbres. Des racines aux feuilles

Les arbres sont "nos muses, nos protecteurs et nos compagnons silencieux", ils nous nourrissent, nous abritent, nous inspirent et nous guérissent. Paul Smith célèbre la vitalité, l'incroyable force de résilience et les surprenantes capacités de symbiose des arbres, selon le cycle de vie - graines, feuilles, forme, écorce, bois, fleurs et fruits. Au fil des pages, les illustrations nous plongent au coeur de l'anatomie de ces grands êtres, dans toute leur diversité et les schémas et photographies matérialisent leur présence dans nos vies et leur rôle au sein des cultures humaines au cours des siècles.