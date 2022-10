L'étonnant pouvoir des couleurs. (en couleurs)

Quand vous avez découvert la couverture de cet essai, en moins d'un centième seconde, votre cerveau a décodé les couleurs arc-en-ciel du visuel. En moins d'un dixième de seconde, vous en avez conclu que la couleur en était certainement le sujet. Le bleu très particulier de l'arrière-plan a ensuite "accroché" votre regard. Ce bleu vous relaxe et vous invite donc à prendre un peu de temps pour en savoir plus. Le vert du titre vous rassure. Il suggère à votre inconscient que ce livre peut vous correspondre. Il vous conditionne à agir et à aller de l'avant. Pensez aux feux de signalisation ! Vous découvrirez à travers les résultats d'études scientifiques à quel point les couleurs vous influencent, quel que soit le domaine : psychologie, apprentissage, décoration d'intérieur, mode, productivité, créativité, marketing, désir sexuel... Cet essai très accessible et au style léger a été enrichi des dernières études universitaires sur la couleur et des magnifiques illustrations de Robin Gillet. Après l'avoir lu, vous ne verrez plus jamais les couleurs de la même façon.