800 avions de légende

Des premières machines volantes aux aéronefs les plus sophistiqués, découvrez l'histoire fascinante de l'aviation. Partagez les aventures de créateurs de génie, vibrez aux exploits des pilotes les plus audacieux et revivez les grandes heures de l'aventure aéronautique. Grâce à plus de mille superbes photos, admirez dans le détail 800 avions emblématiques, des gros porteurs commerciaux aux jets privés de luxe, en passant par les appareils militaires les plus performants.