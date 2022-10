La passion du whisky

Découvrez 200 whiskies d'Ecosse, d'Irlande et du monde entier ! Chaque référence est accompagnée : -d'une description -d'une note de dégustation -d'anecdotes insolites afin de vous aider à choisir le prochain whisky auquel vous allez goûter. -Parcourez ce livre de manière décomplexée, apprenez comment se fabrique le whisky, découvrez les différentes typologies de ce spiritueux et lancez-vous dans la réalisation de cocktails à base de votre alcool préféré. Il ne vous reste plus qu'à savourer ! Avec modération bien sûr.