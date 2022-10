Ce livre est une véritable visite guidée dans la maison d'une sorcière moderne. Réparti pièce par pièce (cuisine, salon, chambre, salle de bains, cagibi...), il rassemble de nombreux rituels, charmes et sortilèges pratiques pour se connecter à sa sorcière intérieure. Les outils offerts par la nature : cristaux, huiles essentielles, herbes et épices, encens, bougies, cycles de la lune et du soleil, pendule... Pour des thématiques ciblées : la magie aux fourneaux (biscuits sablés aux fleurs, rituel de chocolat chaud...), la magie des bougies (rites d'intention selon les couleurs), sorts de protection et spell jars (jarres d'abondance) pour trouver l'inspiration, eaux de lunes pour développer son intuition, plantes pour les petits maux du quotidien, guirlande d'oranges séchées et talismans), développement personnel avec le shadow work (faire face à notre part d'ombre pour évoluer), lire dans le marc de café... L'auteure Arlette Grimm est la fondatrice du site Les petits chaudrons (www. lespetitschaudrons. fr (Lien -> http : //www. lespetitschaudrons. fr/)). Du sol au plafond, dans sa maison au coeur de la campagne aixoise se mijotent de nombreuses recettes enchanteresses En moins d'un an : - 40 000 abonnés sur TikTok - 21 000 abonnés sur Intagram (@lespetitschaudrons)