Lorsque le mois de décembre approche, la table prend un air de fête. Volailles de Noël, foie gras, bûches, fougasse des treize desserts, mais aussi arancini de la Sainte-Lucie, lentilles du Réveillon, saumon fumé et latkes de Hanouka ou encore pumpkin pie de Thanksgiving : toutes les recettes mettent leurs habits de fêtes pour célébrer la fin d'année. Pour la première fois dans l'histoire de la cuisine française, les plus célèbres chefs de l'Hexagone sortent le grand jeu et dévoilent leurs rituels festifs, des amuse-bouches jusqu'aux mignardises. Repas gastronomique, traditionnel ou végétarien, on découvre les mets enchantés de Glenn Viel, Dominique Crenn, Pierre Marcolini, Amélie Darvas, David Toutain ou Gérald Passédat... Et cerise sur le cadeau, ils partagent avec nous une anecdote mémorable, ou une astuce pour que la célébration soit encore plus belle.