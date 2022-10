À ma table créole. Recettes iconiques des îles

Embarquez pour un voyage culinaire et découvrez toute la richesse de la culture créole à travers 100 recettes emblématiques Des samossas au bokit à la chiquetaille de morue, en passant par la tarte aux oursins, les choux farcis ou encore le blanc-manger de mangue ou la glace à la coco, découvrez, cuisinez et savourez ces plats d'Outre-mer qui vous transporteront instantanément sur la plage de la Grande Anse ou au pied du piton de la Fournaise. Conseils, anecdotes et fiches produits vous accompagneront tout au long de votre exploration, pour faire de cet ouvrage bien plus qu'un livre de recettes.