Les zalliés et les zaffreux : Aïko. Aïko console tout le monde

Aïko est la Zalliée de la bienveillance. Elle répand de bonnes ondes dans tout le Royaume Intérieur et aide chacun à se sentir aimé et accepté tel qu'il est. Aujourd'hui, elle console son amie Makoto. Un Zaffreux l'a jetée par terre en lui disant qu'elle était nulle et n'aurait jamais d'amis. Heureusement Aïko va l'envelopper de sa bulle magique et utiliser ses super pouvoirs pour lui redonner le sourire. RETROUVE DANS CE LIVRE : Les super pouvoirs d'Aïko : bombes à bisous, baume au coeur, bulle magique. La méditation audio guidée d'Aïko, "La bulle de douceur" pour retrouver la joie.