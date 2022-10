DISNEY BABY - Mon imagier géant - J'ai 2 ans

Un livre d'éveil en très grand format, avec plein de matières à toucher ! Un imagier pour accompagner les tout-petits dans leur apprentissage du monde. - 7 scènes thématiques à découvrir pour apprendre en s'amusant ! - + de 100 mots illustrés et adaptés pour les enfants de 2 ans. - Une matière différente sur chaque double page et un miroir pour développer les sens de l'enfant. - Un ouvrage tout-carton avec des coins ronds facilement manipulable pour les petites mains. Contient les thématiques : Les émotions, avec Tristesse, grincheux et Donald ; La savane avec Simba, Les chiffres avec les Aristochats ; Les véhicules avec Pluto, Les contraires Baloo et Dumbo, L'océan avec Ariel, Les formes et les couleurs avec Peter Pan. Dès 2 ans.