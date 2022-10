Dans l'Océan

Deux hippocampes ont perdu leur petit... Suis-les d'algues en massif de corail dans leur traversée de l'océan, où vivent toutes sortes d'animaux marins. Beaucoup sont cachés dans le décor... et certains intrus n'ont pas leur place sous la mer. Prêts à les trouver ? De l'étoile de mer à la baleine, il y a plus de 100 animaux cachés. Après le cherche et trouve Dans la forêt, Philippe Jalbert nous transporte dans les multiples paysages des fonds sous-marins.