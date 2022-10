Extra good things. Ottolenghi Test Kitchen

Connaissez-vous le mot " Ottolenghifier " ? Si on pouvait le trouver dans un dictionnaire, voici quelle serait sa définition : verbe qui signifie mettre une dose d'Ottolenghi dans un plat en lui donnant ce léger twist, cette élégance, ce je ne sais quoi pour que la surprise en bouche soit totale. Alors que Shelf Love vous révélait les trésors cachés de vos placards, Extra Good Things fait la part belle à l'abondance et à la créativité. C'est une exploration de la cuisine d'OTK au travers des sauces, des assaisonnements, des condiments... et de comment ces petits plus rendent un plat exceptionnel. Découvrez plus de 80 recettes : boulettes de feta et sauce au piment frais, carottes rôties et sauce aigre-douce, shawarma de chou-fleur et tahini vert, crevettes au bouillon de noix de coco et aromates frits, frites au four avec yaourt au tahini et noix sucrées fumées, labneh avec crème au citron, meringue et citron brûlé...