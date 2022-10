Des villages pas comme les autres

Les villages sont l'âme de la France, il en existe des milliers, certains spectaculaires, d'autres charmants, d'autres encore secrets. Dans ce beau livre superbement illustré, nous avons sélectionné pour vous un centaine de villages pas comme les autres qui risquent bien de vous donner envie de partir au vert : des villages méconnus, atypiques, d'une beauté renversante et au caractère bien trempé - des villages, en un mot, uniques. Connaissez-vous ainsi Cliousclat, le village des potiers de la Drôme ? Ou Treignac-sur-Vézère, pépite corrézienne, où ont régulièrement lieu des championnats internationaux de canoë-kayak ? Et si on délaissait les villages surcotés du Vaucluse pour découvrir Saignon, un éblouissant village perché du Luberon encore à l'écart des foules ? Et pas question de n'y passer qu'en coup de vent : pour chacun de ces lieux intemporels, vous trouverez les clefs pour passer un séjour dont vous vous souviendrez, avec nos meilleures adresses cocooning ou gourmandes, et les activités phares des environs.