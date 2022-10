Hiroki Endo : Histoires courtes

Hiroki Endo nous transporte dans un univers éclectique dans lequel évolue une kyrielle de personnages et qui offre un large éventail d'émotions. Un artiste, un policier, un futur mangaka partageant ses espoirs et ses angoisses, une île mystérieuse suspendue en plein ciel, un clan de Yakuzas... Il se dégage des six nouvelles écrites par le maître, une profonde humanité. Découvrez Le Corbeau, la fille et le Yakuza, L'Education sentimentale, A ceux qui ne croient pas en Dieu, Hang, Lycéenne de l'an 2000 et La Gare. En bonus, Boys don't cry, une histoire courte qui confirme le talent de mise en scène de l'auteur. Tandis que se termine Eden, It's an Endless World ! , nous vous proposons ce recueil de six nouvelles dans lequel se retrouve l'intensité du trait et la puissance des dialogues auxquels Hiroki Endo nous a habitués. Ces histoires de par la variété des sujets abordés, démontrent combien Endo est à l'aise avec toutes les thématiques. Voici une magnifique occasion de faire une nouvelle incursion dans l'univers captivant du mangaka.