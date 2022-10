Amazing Spider-Man : Maximum Carnage

Carnage a composé une armée avec les plus sanguinaires adversaires de Spider-Man afin d'inonder de sang les rues de New York. Dépassé par le nombre de ses adversaires, Spidey n'a d'autre choix que de rassembler sa propre équipe : la Chatte Noire, Firestar, Captain America, la Cape et l'Epée, Iron Fist, Deathlok. Osera-t-il faire appel à Venom ? L'une des sagas les plus fracassantes de l'histoire de Spider-Man est recueillie dans ce nouvel album de la collection EPIC, qui vous propose de grands moments de l'épopée Marvel. Broché ou cartonné, à vous de choisir, nous vous garantissons dans tous les cas que le plaisir sera total !