Soul Keeper T05 (Nouvelle édition)

Le Premier ministre Kasuga se rend sur le site sinistré de la centrale de Fukushima. Devant l'une des piscines de refroidissement du combustible nucléaire, il retire son équipement de protection et boit l'eau contaminée. L'objectif de cet acte fou ? Attirer l'attention du peuple japonais sur les risques que présente l'énergie atomique... La réputation de Tsutomu Takahashi n'est plus à faire : le célèbre mangaka est l'auteur d'Alive, Sky High, Blue Heaven, Sidooh... Il nous offre avec Soul Keeper une intrigue aussi originale qu'étonnante, mêlant fantastique et intrigue politique.