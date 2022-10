Mondo Reverso - Intégrale

Mondo Reverso est un western transgenre, où les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes ! Non, vous ne rêvez pas, et vous n'êtes pas sous l'influence psychotrope du peyotl mexicain : le splendide ouvrage que vous tenez entre vos mains est L'INTEGRALE de MONDO REVERSO, ni plus ni moins, soit l'odyssée d'une desperadette, Cornelia, et d'un homme au foyer en pleine reconversion, Lindbergh. Dans l'Ouest sauvage, les deux tentent de s'aimer malgré le soleil qui cogne, les serpents qui piquent, Mumu la psychopathe, les indiennes farouches, les freaks d'un cirque bizarre, les mirages de la Ria Grande, le whisky, les balles perdues et... la loi du genre. Mondo Reverso, qui prend tout à l'envers et remet tout à l'endroit, est déjà une classique de la westerne. Cette intégrale de 192 pages rassemble les deux tomes de Mondo Reverso ainsi qu'un cahier graphique pour rentrer dans les coulisses de la série !