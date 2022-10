Le cerveau implanté. Penser l'Homme à l'ère des implants cérébraux. Essai de bioéthique

Cet essai de bioéthique propose de penser l'Homme et son avenir à travers une innovation technologique extraordinaire : les implants cérébraux. Utilisés déjà dans des contextes de maladies, son développement actuel laisse espérer pouvoir contrôler bientôt des dispositifs robotiques en connectant le cerveau à des ordinateurs équipés d'intelligences artificielles. Si les premiers résultats sont très encourageants, ces interfaces cerveau-machines posent néanmoins un questionnement éthique majeur. Que devient l'Homme si son cerveau fonctionne avec un dispositif électronique "intelligent" implanté ? Pourrait-on percer les secrets de ses pensées ? Pourrait-on augmenter son intelligence ou sa mémoire ? Afin d'appréhender ces trois questions, cet essai commence par penser l'Homme et son rapport aux technologies : la vulnérabilité humaine n'appelle-t-elle pas le recours aux techniques et technologies pour habiter le monde ? Pour aider certaines personnes en situation de handicap, n'a-t-on pas besoin parfois de dépasser techniquement les limites de la nature humaine ? Mais peut-on pour autant tout se permettre, même pour compenser un handicap ? Comment accompagner les chercheurs dans leur propre questionnement ? Ne serait-ce qu'une question de bon et de mauvais usage des techniques et technologies ? C'est cette aventure philosophique et bioéthique que propose cet essai.