Robin des garrigues

Robin et sa mère viennent d'emménager à la campagne. Au coeur de la garrigue, le jeune garçon découvre de petites créatures magiques appelées les Milss. Ensemble, ils s'envolent vers le Groenland à la rencontre des Inuits ! Au travers de cette aventure, Robin va devenir un gardien de la nature, et comprendre l'importance de protéger notre planète et ses habitants.