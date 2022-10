Les mystères de Sainte-Virginie-les-Sapins

Quand Olive et Noé rejoignent leur père pour Noël, installé depuis peu dans le joli village enneigé de Sainte-Virginie-les-Sapins rien ne les enchante. A commencer par la nouvelle compagne de leur père Hiroko et la fille de cette dernière, Akiko, un brin agaçante. Pourvu qu'elles disparaissent ! Mais si dans ce drôle de village, qui accumule accidents mystérieux, maire avec des canines bizarrement pointues et météo anarchique, leur souhait était soudainement exaucé ?