Johnny, la Belgique dans le sang

A la recherche des racines belges du Taulier. Quatre heure du matin. La sonnerie du portable d'Amélie l'extirpe d'un profond sommeil. " On prend l'antenne à sept heures. " L'annonce secoue la Belgique francophone, fait saigner son coeur de rockeur autant, si ce n'est plus, que de l'autre côté de la frontière. " Johnny Hallyday est mort " . Mais c'est d'abord Jean-Philippe Smet que pleurent les Belges ce 5 décembre 2017. Journaliste spécialiste du chanteur, Amélie Schildt mène l'enquête : quelles sont les racines profondes de celui qui aimait à rappeler qu'il était " à moitié français, à moitié belge " ? Dans un récit tissé d'anecdotes savoureuses, souvent inédites, elle nous raconte l'enfance du chanteur élevé par sa tante, ses relations complexes avec son père, son sentiment d'appartenance au plat pays qui est - aussi - le sien, mais également, au fil des tournées et des concerts, ses nombreuses rencontres avec l'idole toutes plus marquantes les unes que les autres. Amélie Schildt est journaliste et travaille depuis quinze ans pour la chaîne de TV belge RTL-TVI. Elle a eu la chance de rencontrer Johnny Hallyday à de nombreuses reprises, jusqu'à devenir la journaliste spécialiste du rockeur pour la Belgique. Elle l'a suivi sur de nombreux événements au cours de ces vingt dernières années.