Voiture électrique : ils sont devenus fous !

Les Etats européens ont confirmé la décision de la Commission de Bruxelles ? : dès 2035, la vente de tous les véhicules émetteurs de CO2 sera interdite. Les moteurs diesel et à essence neufs seront bannis, de même que les hybrides. La France se retrouve ainsi face à un mur infran­chissable ? : un parc à renouveler sans les capacités indus­trielles nécessaires, une couverture nationale de bornes de recharge ridiculement insuffisante, un marché livré pieds et poings liés aux Chinois, une casse sociale massive, un clivage sans précédent entre les nantis et les Français les plus modestes... Elle doit également se lancer dans une course effrénée pour les précieux minerais indispensables aux batteries, le cobalt exploité en Afrique dans des conditions indignes, le lithium qui assèche des millions d'hectares en Amérique du Sud... Bref ? : si 2035, c'est demain, aujourd'hui, rien n'est prêt ? ! Comment les Français vont-ils accepter ce brusque chan­gement ?? Et qui va payer la note ?? Dans ce livre réquisitoire, François-Xavier Pietri éclaire l'absurdité de cette décision qui, en plus d'être contre-productive sur le plan écologique, pourrait nous faire vivre un enfer sur les routes. Il nous livre heureusement quelques pistes pour que les ménages français s'en tirent le mieux possible.