La Tyrannie des médiocres. Pourquoi il faut sauver le mérite

Le mérite est un beau mot, qui cimente la République française et honore ses citoyens. Hélas, cette valeur républicaine, née des Lumières, défendue par Voltaire et Beaumarchais, est désormais attaquée tous les jours et de toutes parts ? : assaut contre les bourses au mérite pour les étudiants modestes sous le quinquennat Hollande ? ; détournement des internats d'excellence durant le premier mandat d'Emmanuel Macron ? ; nivellement par le bas pratiqué depuis des années par le ministère de l'Education nationale... Pire ? : pour nombre de ses contempteurs, le mérite ne serait plus qu'une vitrine trompeuse, qui dissimule mal la reproduction des élites. Ils poursuivent sans relâche cette notion de leur haine, alors qu'ils sont les principaux responsables de ses dévoiements. Mais que serait la République sans le mérite ? Pour sauver cette idée magnifique, cette promesse de la Nation française, il faut mettre au jour les hypocrisies, les cynismes et les lâchetés qui veulent l'assassiner. C'est le but de cette enquête. Le temps presse pour défendre cette juste cause ? : car la méritocratie, comme la démocratie, est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres.