Jazz Covers. 40th Ed.

Mêlant histoire du design et voyage nostalgique dans notre mémoire musicale, cette anthologie iconographique des albums de jazz est surtout un trésor d'inspiration créative et culturelle. Elle rassemble les pochettes de disque de jazz les plus audacieuses et dynamiques qui, sur un demi-siècle, ont participé à façonner non seulement un genre musical, mais aussi une expérience particulière de la vie. Chacun des visuels choisis, créés entre les années 1940 et le déclin de la production de 33 tours, au début des années 1990, est unique par la façon dont il complète l'énergie que dégage la musique, grâce à une rythmique visuelle imprimée au cadre, aux lignes de force, au texte et à la forme. Pour satisfaire même les plus exigeants des mélomanes, chaque album est accompagné d'un descriptif exhaustif où figurent noms de l'artiste, de l'album, du directeur artistique, du photographe et de l'illustrateur, date de sortie, maison de disque, label, et plus encore. À propos de la collection TASCHEN fête ses 40 ans?! Depuis ses débuts en 1980 comme dénicheur de trésors culturels, TASCHEN a toujours été synonyme d'éditeur accessible permettant aux dévoreurs de livres du monde entier d'imaginer leur propre bibliothèque dédiée à l'art, à l'anthropologie et à l'érotisme pour un prix imbattable. Nous fêtons aujourd'hui 40 ans de livres incroyables en restant fidèles au credo de la maison. La collection 40th Anniversary Edition présente de nouvelles éditions de quelques-unes des stars de notre catalogue : plus compacte, à petit prix, mais toujours réalisée avec la même garantie d'une qualité irréprochable.