Hackers à tous les étages ! Piratages, pannes, ransomwares et virus minent le quotidien de notre société qui, depuis plus de vingt ans, mise tout sur le numérique. Il ne faut pas s'en étonner : Internet n'a pas été conçu pour être utilisé à une telle échelle. Peu sécurisée, son architecture est susceptible d'être attaquée à tout moment. Aujourd'hui, nos vies dépendent donc, dans une large mesure, d'un réseau instable et fragile. Paradoxe ? Hasard ? Volonté ? Dix nouvellistes s'interrogent...