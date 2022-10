Mille lis de rivières et montagnes. Peinture de Wang Ximeng

LE LIVRE Merveille de l'art chinois, le rouleau peint des Mille lis de rivières et montagnes est l'oeuvre d'un jeune prodige du nom de Wang Ximeng (1096-1119), qui le réalisa en moins de six mois. Ce paysage panoramique - un li étant une unite de mesure chinoise couvrant cinq cents mètres environ, réalisé dans la tradition des paysages dits "en grand bleu et vert", donne à voir des monts boisés et des rivières qui semblent se perdre dans la brume. Ici et là émergent quelques détails témoignant de la vie humaine : pont jeté entre deux rives, bateaux parcourant les rivières, ou encore temples et habitations cachés dans les replis sinueux et escarpés des montagnes. Remarquablement préservé, tout particulièrement ses touches pigmentées de bleu et de vert, ce joyau de la peinture chinoise classique est pour la première fois reproduit dans son intégralité . Outre la reproduction du rouleau sous la forme d'un dépliant de douze mètres, cette édition s'accompagne d'un passionnant livre de commentaires qui offre une introduction aux subtilités complexes de la peinture de paysage. Cet art requérant une maîtrise technique exigeante sert une esthétique poétique empreinte de philosophie qui révèle une perception du monde, de la société et de l'humain inspiré de de la voie du Tao. C'est précisément la virtuosite du pinceau de Wang Ximeng alliée au souffle sublime parcourant ses cimes et vallées qui font des Mille lis de rivières et montagnes un chef-d'oeuvre unique.