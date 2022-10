Le flot du temps. Temps dans la cure analytique, temps de la cure

La cure analytique est travail sur le temps, travail du temps : comment remonte-t-elle le temps et débrouille-t-elle le passé ? La cure psychanalytique est une entreprise d'exploration du temps, où le patient, aidé par un expert en archéologie psychique, dégage les strates de sa vie. Il y retrouve avec émotion ou tristesse, joie ou plaisir, des fragments, certains aussitôt reconnus, d'autres plus malaisément identifiables. Le temps est aussi expérience de la réalité : chacun confronte la notion du temps réel, réalité des évènements – le temps des horloges – à la notion du temps intrapsychique – la durée. A partir de cette réflexion, Roger Perron explore des thématiques très actuelles : la quête des origines et la quête de l'identité, la question de la mémoire et du souvenir, du trauma... La cure analytique est travail sur le temps, travail du temps : comment la psychanalyse remonte le temps et débrouille le passé ? Comment invente-t-elle une préhistoire ? Comment accepter une part d'inexpliqué ? A travers cet ouvrage, Roger Perron traverse les théories psychanalytiques, explique les questionnements de Freud sur le temps, dans une approche très clinique, qui emprunte à la philosophie et à l'anthropologie. Un ouvrage puissant qui confirme que la " vraie histoire " est celle que construit la cure.