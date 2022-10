Contre-culture dans la photographie

Qu'est-ce qu'une contre-culture a ? l'heure de l'image sur Internet ? Depuis une génération, quantité de photographes prennent le contre-pied des standards technologiques. Ces alternatives sont si nombreuses et passionnantes que l'idée d'un livre pour les rassembler s'est imposée. Ethique et écologie irriguent une création photographique en complète réinvention et rematérialisation. 200 oeuvres, 100 photographes.