Dreamland T21. Bibi

Le ton monte chez les Lucky Stars, et Dreamland s'assombrit ! On entame la deuxième partie de l'histoire, et l'heure n'est plus à la rigolade. Nos héros seront-ils à la hauteur des terribles conflits qui s'annoncent ? ! Et qui est vraiment Bibi ? Ce tome, axé sur Savane, risque de vous révéler bien des mystères...