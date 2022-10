Calendrier photos 2023 Paysages de rêve - L'Année à Bloc (de janv. à déc. 2023)

Besoin d'un peu d'évasion ? Avec ce calendrier et ces magnifiques photos de paysages, embarquez pour un tour du monde de rêve sans bouger de chez vous ! Chaque semaine, découvrez des photos de paysages somptueux qui vous feront rêve et notez tous vos rendez-vous sur le calendrier en 52 semaines à l'aide du crayon fourni. Maxi pratique, ce calendrier tient à la fois sur votre mur et sur votre frigo grâce à son maxi aimant.