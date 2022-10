Azur et le mystère de la pièce d'or

Au tournant du XXe siècle, Azur, 10 ans, vit à l'orphelinat et gagne sa vie en tant que télégraphiste. Tous les jours, il enfourche sa bicyclette et porte à leurs destinataires des " petits bleus " , ces lettres sorties du réseau pneumatique qui serpente sous Paris. Un jour, alors qu'il achemine une de ces missives, il remarque que le courrier est plus lourd qu'autorisé. A l'intérieur, une pièce. Une pièce d'or. Azur se laisse tenter : il garde la pièce et le billet qu'il devait livrer... Les ennuis et l'aventure ne font que commencer.