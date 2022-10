Explorer la forêt. Guide pratique pour se nourrir, découvrir, fabriquer

Vous avez toujours voulu apprendre à allumer un feu de camp, cueillir les (bons) champignons, faire un noeud solide ou encore monter un mur en pierres sèches, tailler un arc et des flèches et glaner des coquillages sur la plage ? Avec Explorer la forêt, vous apprendrez de nouvelles techniques et vous rappellerez celles que vous avez oubliées, comme tailler des outils, sculpter le bois, jouer avec la fumée, construire un nichoir, utiliser une baguette de sourcier ou, simplement, grimper aux arbres.