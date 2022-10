L'Histoire illustrée des bleus. La Grande histoire de l'équipe de France du football

D'un terrible 17-1 contre le Danemark (1908) au premier grand trophée de la bande à Platini (1984), du drame de Séville (1982) à la deuxième étoile mondiale décrochée à Moscou (2018), l'aventure des Bleus retrace cette épopée, des plus grands matches jusqu'aux petites anecdotes, avec les témoignages de ses plus grands héros (Zidane, Platini, Deschamps, Papin...). Le chapitrage est chronologique et par année. Chaque année présente : - le logo de l'équipe de France, - les différents maillots, - l'effectif complet des joueurs, leur nombre de sélections et les dirigeants, - les meilleurs buteurs, - tous les résultats des matchs officiels (amicaux et de qualifications), - les nouveaux joueurs ou dirigeants, des anecdotes, des résumés de matchs...