Microsoft 365. Travaillez en ligne avec OneDrive, SharePoint, Teams, Planner et Outloo, 6e édition

Microsoft 365 (anciennement appelé Office 365) est la solution en ligne de Microsoft® qui regroupe plusieurs services permettant de travailler en ligne et à plusieurs dans un environnement sécurisé. Ce livre couvre l'ensemble des abonnements proposés par Microsoft®, il s'adresse donc aussi bien aux particuliers qu'à toute personne disposant de Microsoft 365 dans un cadre professionnel. Il débute par une découverte de l'environnement Microsoft 365 et de la page de profil Delve puis détaille les différents espaces de travail permettant le travail en mobilité et le travail collaboratif : l'espace de stockage en ligne OneDrive, les sites d'équipe SharePoint Online (bibliothèques de documents, listes...), le travail en équipe avec Teams et la gestion des tâches et des projets avec Planner. La partie suivante vous présente en détail l'application Outlook pour le Web : la messagerie Courrier, le gestionnaire de carnets d'adresses Contacts, le Calendrier. Pour terminer, les applications suivante sont présentées : le gestionnaire de tâches To Do, la création de flux de travail avec Power Automate, Forms, Sway, Viva Insights...