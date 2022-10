Le zoo de Zazie, Tome 04. Tous les chats sont roses

Est-ce parce que sa maman est artiste ? Parce que Mamie Stella a beaucoup d'imagination ? Parce que Kyara est toujours là pour l'aider, et qu'elle aime bien faire tourner son père en bourrique ? Ou simplement parce que la vie au milieu d'un zoo, ça donne plein d'idées ? Une chose est sûre : Zazie est une petite fille créative ! Elle a beau être têtue et foncer parfois tête baissée, il n'existe pas un problème auquel elle ne trouve pas de solution. Le zoo est désert ? Elle peint une grande fresque pour en faire la publicité ! Elle n'est pas la meilleure en cours de dessin ? Pas de souci, elle imagine à la place un dessin animé ! Le cuisinier de la cantine n'est pas le meilleur pour cuire des frites ? Qu'à cela ne tienne, il pourrait travailler avec les animaux ! Avec Zazie, la vie ne manque jamais de trouvailles, de nouvelles bêtises et de couleurs, pour le plus grand bonheur de toute sa famille : car quand on ose, tous les chats sont roses !