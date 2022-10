Cuisines orientales vegan

Hommage aux recettes traditionnelles de sa maman Fatima, Ikrame vous invite à la découverte de la culture culinaire orientale avec plus de 60 recettes et de nombreuses variantes 100% végétales qui raviront vos papilles et vous donneront des envies de voyage. Hommos (purée de pois chiches), zaalouk (caviar d'aubergines), falafels (boulettes aux pois chiches), seksou (couscous aux légumes), iwzan imamez (potage à l'orge), foul mudammas (fèves aux épices) ou encore ghribia (sablés au sésame et à la cannelle), ces plats aux parfums d'épices vous dévoileront leurs secrets santé grâce aux conseils et astuces de naturopathie de l'autrice.