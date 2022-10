Mon tour du monde géant des végétaux et des champignons

Dès 12 mois, le petit lecteur pourra observer et, peu à peu, apprendre à reconnaître et nommer près de 150 plantes ou champignons mis en page dans 5 planches botaniques géantes aux couleurs douces et chatoyantes. Chaque planche tient debout comme un mini théâtre ou s'ouvre à plat comme un tapis sur lequel le petit peut se coucher et présente une mise en page originale et séduisante de chacune des 5 familles : fleurs légumes fruits arbres (feuilles) et champignons. La dimension esthétique et affective est privilégiée. Un premier voyage fantastique dans un univers fascinant spécialement conçu pour les petits dès 12 mois.