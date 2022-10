Metallica. Bêtes de scène

Revivre le parcours du groupe heavy metal le plus important au monde à travers une anthologie de ses concerts phares est désormais possible ! Grâce à cette approche inédite de l'histoire de Metallica, revivez les débuts des musiciens dans les plus petites salles des débuts et suivez-les jusqu'au sommet des plus grands festivals. Le livre, richement documenté, met en lumière ce qui a fait la spécificité de chaque période et témoigne de l'évolution année après année des membres du groupe : look des musiciens, matériel utilisé, scénographie, tracklist des tournées... De nombreuses anecdotes vous donneront accès aux coulisses, pour une expérience inédite de ces concerts et tournées depuis l'intérieur.