Sherlock Holmes - Une Etude En Rouge

Fin du XIXe siècle, à Londres, le docteur Watson fait la connaissance de son nouveau colocataire, le singulier Sherlock Holmes. Et lorsque son nouvel ami est appelé à la rescousse par la police parce qu'un homme est mystérieusement mort dans une maison vide, il découvre tous les talents de déduction de celui qui deviendra le plus grand des détectives. Plus l'histoire est étrange et plus Sherlock Holmes est prêt à accepter une nouvelle affaire, comme avec cet homme mêlé à une étrange ligue pour les roux ou encore cette femme dont la soeur est décédée dans une chambre entièrement close...