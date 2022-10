Le grand atlas Homo Sapiens. 3e édition

Immersion dans une époque fascinante avec cet atlas géographique qui retrace avec précision l'histoire du genre Homo. Cet ouvrage, élaboré avec le concours de l'institut Libreria Geografica, est le premier atlas géographique du peuplement humain sur Terre. Cette initiative a été rendue possible grâce aux recherches du professeur Telmo Pievani, philosophe et évolutionniste de renommée mondiale, et Valéry Zeitoun, membre du Centre de Recherche en Paléontologie - Paris, spécialiste de la phylogénie de Homo erectus et des cultures préhistoriques en Asie du Sud-Est. Ils nous font découvrir les ancêtres et les routes de migration du genre Homo qui se sont succédé depuis deux millions d'années. Les deux chercheurs reviennent également sur les dernières découvertes paléonthologiques. Ainsi, nous suivons les traces des premiers Homo sapiens hors d'Afrique, leur expansion en petits groupes, leur cohabitation avec les hommes de Néandertal, Denisova ou Florès dans l'Ancien Monde. A partir du Néolithique, nous les observons transformer les différents écosystèmes en domestiquant plantes et animaux. Au fil des pages, les Homo sapiens évoluent, se familiarisent et s'approprient le monde qui les entoure. Le grand atlas Homo sapiens nous enseigne comment la géographie, l'histoire, l'ethnologie et les sciences naturelles concourent à définir le cadre dont nous sommes les protagonistes. L'analyse des données les plus récentes issues de ces recherches scientifiques interdisciplinaires est servie dans ces pages par une très riche iconographie de cartes, schémas, photographies, tableaux chronologiques, reconstitutions en dermoplastie. En regroupant tous les indices archéologiques, paléontologiques et génétiques, ce livre nous explique d'où nous venons, comment nous nous sommes répandus dans le monde, et pourquoi nous sommes tout à la fois si différents et si unis.