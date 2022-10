Les migrants du temps. Nouvelles complètes 2

Porte-étendard incontesté de la science-fiction chinoise, Liu Cixin apparaît dans ses textes courts (nouvelles et novellas) comme un maître de la dramaturgie cosmique en même temps qu'un écrivain profondément humaniste. Qu'il mette en scène l'invention d'une matière néosolide qui permet de creuser la Terre de part en part, une petite fille qui n'aime rien tant que les bulles de savon et fera de sa passion le salut de l'humanité, ou un alpiniste qui gravit des montagnes d'eau à la nage, l'auteur de la trilogie du "Problème à trois corps" poursuit en autant de formes brèves la réflexion mélancolique sur le sens de la vie et l'avenir de l'humanité qui caractérisent tous ses romans.