L'Univers du jaïnisme : une force vitale

Bien que peu connu en dehors de l'Inde, le jaïnisme est pourtant l'une des religions les plus anciennes au monde. Cette tradition contemporaine du bouddhisme mais dont les préceptes remontent à l'aube des temps, a toujours cultivé un mode de vie écologique qui est aujourd'hui celui de près de dix millions de personnes. A l'heure où pèse une menace sans précédent sur de très nombreuses espèces et sur la planète elle-même, le jaïnisme a plus que jamais un rôle à jouer dans la redéfinition de nos rapports avec le vivant. L'auteur, dont la rencontre avec le jaïnisme a changé la vie, en expose avec empathie une synthèse et une mise en perspective passionnées, servies par un style imagé et captivant qu'il met au service de sa connaissance profonde de la spiritualité jaïna.