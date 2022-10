Une star de la télé-réalité est retrouvée morte dans une école abandonnée, le crâne perforé par un pistolet d'abattage. L'homme est attaché à une chaise dans un coin de la salle de classe avec un bonnet d'âne sur la tête, et un test de plusieurs pages agrafé sur son dos. A en juger par le nombre d'erreurs, la victime a raté le test le plus important de sa vie. Dans ce nouvel opus trépidant de la série Bergman – personnage lunaire, coureur de jupons invétéré, antihéros par excellence –, Sebastian et son équipe sont face à un tueur en série à la psychologie perfide, qui menace l'existence même des enquêteurs.