Boostez votre éveil intérieur grâce aux couleurs

La couleur, c'est la vie, et les couleurs sont vos alliées. Si vous rêvez d'une version plus éveillée de vous-même ou d'une vie plus joyeuse, suivez le chemin que vous indiquent les couleurs. En prenant conscience du caractère unique de vos couleurs, et en mettant à profit l'incroyable pouvoir qu'elles peuvent avoir en vous et dans toutes vos relations, d'un point de vue tant émotionnel que spirituel, vous parviendrez alors à vous ouvrir à plus grand, plus vibrant, à vivre une destinée haute en couleur et à donner du sens à votre vie dans chaque geste du quotidien. Grâce à Lilou Macé, apprenez à utiliser la vibration de chaque couleur comme autant de clés du changement afin d'améliorer la qualité de votre vie, attirer la bonne fortune, vous libérer, vous épanouir, guérir de vos blessures, aimer et être aimé...