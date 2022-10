Laura Delabre vit paisiblement à Marmande. Passionnée de littérature japonaise, elle se réjouit de la rencontre organisée par la médiathèque de sa ville avec l'un de ses auteurs favoris. Mais le hasard veut que le modérateur de la soirée soit bloqué dans son TGV... et que Laura soit désignée pour le remplacer au pied levé. La remarquable prestation de la jeune femme enchante l'assistance, et ce succès inattendu produit chez Laura une étrange réaction : elle grandit, grandit, grandit... Une fable menée tambour battant, qui explore l'évolution de la place des femmes dans la société et s'impose comme un vibrant hommage à la lecture.