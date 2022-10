Chinatown, intérieur

Que faire à Los Angeles lorsqu'on est un jeune homme d'origine asiatique et qu'on veut devenir Mister Kung Fu pour réaliser son rêve américain ? Devenir acteur, évidemment ! Mais plus il gravit l'échelle sociale, plus notre héros prend conscience des rôles que chacun tient - et surtout de ceux qu'on persiste à lui assigner parce qu'il est asiatique. Ecrit sous la forme d'un scénario à la deuxième personne, ce roman virtuose, pétri d'humour mais aussi d'humanité, n'hésite pas à mélanger les genres. Un La La Land sauce aigre-douce.