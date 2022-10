Boucle d'Ours - édition collector

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c'est le grand carnaval de la forêt ! Papa Ours est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En Boucle d'ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c'est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes ! Pourtant, à l'arrivée du Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa Ours n'en est plus sûr du tout. Version audio décapante avec une musique carnavalesque et la voix de Stéphane Servant disponible via un QR Code.