Partir à l'école la boule au ventre, la tête baissée, endurer les remarques et les moqueries sur son physique, sur sa tenue. Se taire. Entendre que l'on est bizarre. Trouver refuge dans sa chambre, y subir le harcèlement sur les réseaux sociaux. Pleurer, ne pas fermer l'oeil de la nuit et retourner en cours. Frôler les murs. Voilà le quotidien de Tessa pendant toute sa scolarité. Et puis un jour, elle a été incapable de franchir les portes de son lycée. Personne n'a compris. Ni les professeurs, ni l'administration, ni ses parents. Jusqu'à ce que le corps médical pose enfin des mots sur sa souffrance. Dans ce livre poignant et engagé, Tessae fait exploser le tabou de la santé mentale chez les jeunes, pour briser le silence, la honte et l'isolement. Un formidable récit de résilience grâce à l'écriture et à la musique. Un témoignage éclairant. Madame Figaro. Postface du Dr Laelia Benoit.