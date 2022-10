Ethnomythologiques. Petits objets du quotidien

Etes-vous plutôt Havaïanas ou Birkenstock ? Kebab ou graines alimentaires ? L'application Yuka a-t-elle révolutionné votre façon de faire les courses ou avez-vous cédé à la livraison Deliveroo ? Dans ses chroniques mensuelles pour Philosophie magazine, Tobie Nathan s'est attaché à décoder nos nouvelles pratiques en se faisant ethnomythologue, à savoir, en explorant à partir de l'ethnologie, de la mythologie et de la psychanalyse, le sens caché de nos objets contemporains. Prenons le jean slim qui souligne nos formes : a-t-il encore quelque chose à cacher ? La réponse se trouve peut-être chez les Indiens d'Amazonie. Et la gourde en métal ou en verre, qui remplace petit à petit la bouteille en plastique, incarne-t-elle une salutaire prise de conscience écologique ou est-elle la confirmation des théories d'une pionnière de la psychanalyse ? Quant aux monocycles électriques qui envahissent rues et trottoirs, saviez-vous que ce sont probablement les mythes grecs antiques qui ont donné des ailes à ce nouveau moyen de transport urbain ? Réexplorant ainsi nos nouvelles lubies, Tobie Nathan en fait surgir avec humour l'étrangeté souvent, l'ironie parfois, et une certaine absurdité de notre monde. Chacun a éprouvé/testé /adoré au moins une ces lubies contemporaines et s'y reconnaîtra.