Je fais un reve

Le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait son célèbre discours "I have a dream" , point culminant de la lutte pour la défense des droits des Noirs. 50 ans plus tard, ce rêve peut être considéré comme un grand classique de la littérature américaine moderne et reste la référence de toutes les luttes contre le racisme. Il figure dans cet ouvrage en anglais et en français, suivi des plus beaux textes de Martin Luther King : son discours lors de la remise du prix Nobel de la Paix ; une lettre écrite en prison ; son dernier sermon, la veille de son assassinat à Memphis, le 3 avril 1968. Une belle présentation de Bruno Chenu, qui voyait dans le pasteur King "la meilleure veine du christianisme noir" introduit l'ouvrage et justifie la sélection des textes.