Matin Minet - Smimna

Matin Minet et Hadek profitent d'un joli matin pour aller à la cueillette. Hadek entend soudain des petits reniflements, c'est une moufle solitaire. Elle semble si triste : " Je suis une moufle dépareillée. Et seule, je ne sers plus à rien. " Nos deux amis lui proposent alors de ramasser des baies ensemble.